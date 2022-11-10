調查局防境外資金介入選舉，掃蕩地下通匯及虛擬幣洗錢（調查局提供）

調查局防境外資金介入選舉，掃蕩地下通匯及虛擬幣洗錢（調查局提供）

法務部調查局為防範境外資金介入九合一選舉，配合台灣高檢署「選前查緝不法金流」專案，從10月24日至11月9日動員12個外勤處站，發動執行第2波掃蕩行動，清查地下通匯及透過虛擬通貨為不法金流媒介之收匯款人，約談47人，查獲不法資金119億多元。

調查局這波查緝地下通匯專案，共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市調查處、福建省調查處、中機站、南投縣、澎湖縣、花蓮縣、屏東縣調查站等12個外勤處站，總計查緝案件32案，搜索40處所，約談47人，查獲不法資金新台幣119億7575萬9772元，共查扣犯罪所得810萬元及「泰達幣」11萬2101顆。

調查局表示，地下通匯跨境資金移轉，多出現於台灣與中國大陸或東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉，即俗稱之地下通匯，匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，另發現有以虛擬通貨為犯罪金流媒介，掩飾不法資金移轉及流向，後續將針對個案循線釐清往來金流，積極追查不法金流流向。

調查局指出，自9月起迄今，配合高檢署執行「選前查緝不法金流專案」，累計查獲不法犯罪金額近240億元。