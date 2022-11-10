高端疫苗爭議延燒，國民黨團書記長李德維昨赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉公務員圖利罪。指揮中心發言人莊人祥今針對國民黨指控內容進行說明，表示《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》修法前，疾管署本來就可以因應緊急公衛情勢，專案進口藥品，而高端疫苗並非疾管署提出緊急使用授權（EUA）的申請，全民保護力報告也不是專為高端而做。

莊人祥表示，針對國民黨指出，政府7月修改《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，本來只有藥商可以申請，當時加入疾管署。其實在未修法前，疾管署本來就可以因應緊急公衛情勢，專案進口藥品。

以高端為例，本身就是藥商，所以是高端自己申請EUA，不是由疾管署來向食藥署申請。莊人祥表示，此次的修法只是讓原有的規範上加以明定，沒有改變職責範圍。

另外，疾管署之所以可以不經過人體試驗審查委員會（IRB）審查，就進行大數據分析，主要是2012年7月，衛生署公告免IRB的狀況，其中第3條明定，公務機關執行法定職務，自行或委託機構進行研究，可以免IRB審查。

至於疾管署幫高端做效益評估報告，莊人祥表示，這是疾管署的法定職責，我們沒有專門為高端分析，是報告所有的接種資料，在此釐清。