歐盟執委會主席在周三提出警告，明年夏天歐盟將難以充填足夠的天然氣儲備。執委會並宣布新的推進再生能源措施。

歐洲議會以及執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)宣布將加速再生能源發電計畫的許可證批准，主席稱，歐盟今年將增加50吉瓦(GW)的再生能源發電，到2023年還會增加更多。

馮德萊恩表示，歐盟已增加液化天然氣(LNG)的進口，並削減天然氣消費，以應對俄羅斯減少供應以來所爆發的能源危機。

然而她也警告，歐盟天然氣儲量明年夏天將不足以裝滿支應下一個冬季的儲氣量，歐盟屆時有可能嚴重短缺300億立方米（約佔歐盟天然氣總儲量的4分之1）。

不過主席並未提到為天然氣提出價格上限的建議。該提議獲得多數歐盟國家的支持，但是遭到德國、荷蘭和執委會本身的反對。

歐洲天然氣價格在八月達到創紀錄的每百萬瓦時(MWh)240歐元，而新冠肺炎疫情爆發之前為每MWh單位為15至20歐元。

由於目前歐洲不尋常的溫和天氣，抑制了天然氣需求，天然氣價格自見頂以來已有所下跌，並協助歐洲將目前的天然氣儲存水準提高至約95%。