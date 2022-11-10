鍾東錦表示，若順利當選縣長，將在明年就盡力促成苗栗縣消防外勤人員可以達到勤1休1的狀況。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦10日出席國際獅子會捐贈苗栗縣義消總隊救災勤務車活動，希望健全義消防災救難設備外，鍾東錦更表示，若順利當選縣長，將在明年就盡力促成苗栗縣消防外勤人員可以達到勤1休1的狀況，讓打火弟兄獲得充分的休息時間，進而準確完成任務，保障鄉親生活環境安全。

鍾東錦以苗栗縣義勇消防總隊總隊長的身分，在苗栗縣議會出席國際獅子會捐贈勤務車輛與裝備活動儀式，鍾東錦表示，義勇消防總隊向來以「民生安全、災害搶救」為第1要旨，消防工作項目包含防颱、地震救災、土石流防治、山難、火災、重大車禍等各種勤務，可說是上山下海無所不包，如果能擁有完善的救災車輛、裝備及流程，可確保救災人員安全也提升效率。

鍾東錦說，非常感謝國際獅子會300-G1區竹竹苗地區2021-22年度葉其昌總監，配合國際基金會撥款，捐贈1輛勤務車、破壞剪以及空拍機等設備。他未來也將全力做為打火弟兄的後盾，除了加強消防設備和房舍的建置外，針對苗栗縣外勤消防人員，鍾東錦也希望在明年度，可以全面施行勤1休1制度，讓消防隊員可以獲得足夠的休息時間，讓消防弟兄們在執行任務時，能夠更有精神，在確保個人安全的情況，達成任務。

鍾東錦指出，目前苗栗縣全縣消防人員編制應該要有659人，但目前只有516人，尚不足143名員額，對此也會向內政部消防署爭取，務必補足人力，此外，更要在目前苗栗消防局旁邊的空地，爭取一座全方位防災救難訓練場，期望透過擴編訓練場地，提供警義消平日加強本職學能之用，同時也可做為公司行號進行教育課程場地，做好全民防災、守護自身和家人的生命財產安全。