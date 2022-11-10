台灣師範大學文化教育策略研究團隊在進行「台灣民眾對國語文課程看法」問卷調查進行之前，曾對6家「日報型平面媒體」進行新聞觀察，發現民眾投書撰寫的成語或熟語數量，遠高於記者。至於常見的語彙，則包含「一手遮天」、「尸位素餐」、「變本加厲」等，甚至本土語彙如「三腳督」也是熱門用詞。

研究團隊表示，對於媒體觀察方面，自8月18日至8月31日共計14天展開讀報工作。研究對象選擇4家平面媒體：《國語日報》、《自由時報》、《中國時報》、《聯合報》，以及《三立新聞網》、《風傳媒》兩家電子報。觀察內容以新聞報導標題及內容為主，包括讀者投書版面，但不包括文學性副刊、廣告文案。

研究團隊提到，在這6家媒體內容中，扣除文學性副刊，總共出現多達2437個成語或熟語。若不重複計算，也有1500個以上，平均每家媒體每日新聞報導出現18個。

調查更顯示，國人常用成語例如：一手遮天、尸位素餐、不可或缺、五彩繽紛、天人交戰、比比皆是、以訛傳訛、共體時艱、共襄盛舉、如出一轍、卑躬屈膝、食髓知味、首當其衝、匪夷所思、粉飾太平、荒腔走板、隻手遮天、唯唯諾諾、推波助瀾、眾說紛紜、雪上加霜、層出不窮、鋌而走險、據理力爭、避重就輕、繩之以法、難辭其咎、變本加厲等，出現頻率較高。其中也出現部分本土語彙融入的情況，例如：三腳督、好心被雷親、輸人不輸陣等。

研究團隊指出，調查當中出現一個有趣的現象，即從版面篇幅比例來看，民眾投書所使用的成語或熟語，遠高於媒體記者所使用。

研究團隊分析，這種情況適足以與民眾自認的國語文程度相對應，呈顯出我國目前社會的語文現象，以及民眾投稿時的字斟句酌。雖然各家新聞媒體報導的標題或內容仍不乏錯誤，平均每家每日出現2個，但是在目前媒體內部缺少校對檢核流程的情況下，研究團隊認為即使還有改善空間，應屬於合理的表現。