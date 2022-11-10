民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪發放選舉文宣指台東縣長饒慶鈴以第一預備金印製發放縣民手冊，認為不當使用經費；饒慶鈴競總回應，預備金非災害準備金，呼籲不要以錯誤訊息誤導民眾。

饒慶鈴競選總部總幹事陳德勝表示，根據預算法第64條規定，「第一預備金」的使用是各機關在預算使用上如果有需要即可依規定動支；而災害的搶救則是以「災害準備金」支應，兩者並不衝突。

陳德勝反問，劉櫂豪曾任4年的副縣長，更擔任超過10年的立委，對於各種經費的分配和使用竟然還搞不清楚，顯然對基礎的縣政管理或是財政法規都很不足，幕僚團隊應該提供正確資訊讓社會大眾理解。

陳德勝呼籲，請不要刻意炒作誤導民眾，這樣的作法並不會對台東的選舉環境加分，只會帶來更多的對立，不應該為了選舉而扭曲抹黑。

劉櫂豪表示，若他當選會珍惜並善用每1筆公帑，絕不會亂花錢、更不會用預備金做個人選舉宣傳用，他會善用每1筆經費，照顧每個人，改善台東每個角落的環境，提升大家的生活。

預算法64條規定，各機關執行歲出分配預算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核定，轉請中央主計機關備案，始得支用第一預備金，並由中央主計機關通知審計機關及中央財政主管機關。

台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋日前說明，縣民手冊早在今年3月就計畫製作，受到疫情影響才延後至6月決標，9月印製，並非在特定時間點發送。