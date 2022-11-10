國民黨台北市長候選人蔣萬安今宣布辭去立委，至於民進黨目前七個縣市長候選人，是不是都不會辭？民進黨祕書長林錫耀今表示，「當然」。

蔣萬安今宣布辭立委；林錫耀今天受訪指出，其實上週我就聽說黨中央要講萬安辭了，是蔣萬安一直在猶豫，今天做決定，這是很值得探討的時間。

他說，若要展現決心，應該登記當天就辭，但是在最後催票時，就是要把支持者催出來，現在離投票還有十幾天，蔣萬安辭掉立委，策略性考慮很強，大家可能觀察。

他說，目前為止，台北市陳時中、蔣萬安及黃珊珊選情，三人都是混頓不明，蔣萬安沒有取得領先優勢，雖然蔣不斷直接或間接塑造自己會贏；至於陳時中在辯論後，結辯時感性發言，讓許多人非常認同，把防疫工作，雖然沒有盡善盡美，但也盡到很大責任。

他指出，陳時中辯論後馬上去竹苗陪候選人掃街，今天鄭運鵬也邀請陳去，顯然一般大眾對陳的防疫表現是肯定，週一到週三陳時中廟口開講，反應非常熱烈，都是爆場，蔣萬安大概也認知到，不如對外索吹捧的那麼穩，辭立委是為了選情達到加溫效果，以免走下坡拉不回來。

他還說，此外，國民黨一直操作棄保，連新竹市都可以交換，但是效果有限，大家看多了，高虹安事件對民眾黨是一大重擊。

林錫耀說，民進黨的票蔣萬安是拉不動的，但是國民黨跟民眾黨的票重疊性很高，他研判，蔣萬安這時請辭立委，黃珊珊壓力應該會非常大，很有可能選在黃把已經因為高虹安事件最脆弱的票拉過去。

被問到民進黨目前提名七位立委參選各地縣市長是否也會請辭？林錫耀說，他們很早就有一個共識，固然請辭立委是選舉策略，不過，與其在選舉才採取這樣手段，不如用個人優質條件、好的訴求，好好爭取民眾支持。即使在很早以前就有這樣共識，今天參選台中市長的蔡其昌受訪就直接破題說，「是每個人選舉策略」。

媒體追問，所以7個都不會辭？林錫耀說，「當然」。