台南市市長黃偉哲今（10）日宣布，台南社會住宅再+445戶，目前總數為7445戶，最快明年底台南第一處社會住宅就能夠完工啟用。黃強調，他們讓社會住宅也可以蓋在蛋黃區，就是希望整個台南都是精華區，城鄉都能夠共榮發展，同時也是為蛋黃區的房價租金提供一個緩衝墊，以增加年輕人在台南安居樂業的希望。

黃偉哲今日在臉書發文表示，台南社會住宅再+445戶，目前總數為7445戶，最快明年底台南第一處社會住宅就能夠完工啟用。而這次的民間捐建社會住宅，是內政部修法後的首例，地點位在永康的康橋段，鄰近永康市立總圖跟閱之森特色公園，周邊有大橋國中、永康國中、五王國小、永信國小，可以說是永康文教區也是未來永康的蛋黃區。

黃偉哲指出，他們讓社會住宅也可以蓋在蛋黃區，就是希望整個台南都是精華區，城鄉都能夠共榮發展；同時也是為蛋黃區的房價租金提供一個緩衝墊，增加年輕人在台南安居樂業的希望，減輕年輕人在這裡生活打拚的負擔。

針對台南市相關政策，黃偉哲強調，台南社宅興建三箭齊發，除了市府直接興建的小東路社宅，還有公辦都更取得社宅，最後則是獎勵民間捐建取得，再加上中央住都中心協助，目前已有7445戶社會住宅，他們會繼續為宜居城市打拚。