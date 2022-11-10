中高齡就業博覽會於11月12日北市府1樓中庭 盛大登場。（圖／臺北市就業服務處提供）

高齡化社會來臨，銀髮族就業也成為趨勢，臺北市就業服務處提供多元就業諮詢和輔導，其中也包含協助中高齡者就業服務，46歲的柯俊亨透過北市就服處找到工作，在軒饌廚坊工作已達2年，他提到，北市就服處提供專業的媒合服務，過去曾在許多人力網站找工作，常常不太理想或不符合需求，現在的工作他相當滿意也很快樂。

臺灣面對少子化和高齡化的社會問題，中高齡者必須背負很大的經濟壓力，但中高齡以上民眾求職不易，臺北市就業服務處辦理了許多中高齡就業博覽會，提供上千個就業機會，甚至能到現場直接面試，提供中高齡者安穩就業。

柯俊亨說，他以前自己開店，後來轉職改做餐飲業，隨著年齡增長，要找工作確實不太容易，而透過北市就服處的輔導，讓他能快速的找到工作，輔導員會提供一對一專業化、深度化就業服務，依照每個人過去的工作經驗來溝通協助，找到適合的工作，不會像許多人力網站，常常丟了履歷後就石沉大海。

柯俊亨提到，雖然看似餐飲業有很多職缺，但常常都是長工時也不知合不合法，尤其是廚房的工作，一次就要排2個班，一天下來待在工作場所的時間長達12小時，他表示，透過北市就服處媒合的工作，都是符合勞基法的公司。餐飲業餐間會有空班，所以貌似長工時。

他說，他許多朋友也是透過北市就服處求職，很快的找到工作，迅速解決經濟的問題；他指出，自己在現在的公司上班很開心，與同事相處也很融洽，能找到合適的工作真的很幸運。

柯俊亨強調，現在雖然「求職」資訊爆量，但難免混雜一些違法的公司行號，透過公家單位找工作，也能比較安心；他也提到，很多企業刻板印象不太喜歡錄用中高齡者，但北市就服處所媒合的企業不會有這樣的問題。

他指出，求職者甚至可以選擇自己的工作，而不是北市就服處媒合後就一定要同意，而企業薪資也都是公開透明，不會像人力銀行常常寫一個數字，卻不一定有那樣的薪資。

此外，柯俊亨提到，在餐飲業服務，最重要的是良心，很多餐飲業可能會有不衛生或是環境不理想的狀況，而隨著年紀大，他也會開始在意企業的各種制度，寧願選擇嚴格一些的企業，不只是賺錢而已，不希望違背自己的良心。

北市就服處補充，11月12日（六）10：30～16：00，在北市府1樓中庭將舉辦「中高齡就業博覽會」，邀集48家企業提供2,207個工作機會，中高齡求職者可參考相關資訊或上台北就業大補帖網站。或撥打銀髮職務新創中心電話 02-23085230進一步了解銀髮就業問題。

（臺北市就業服務處就業安定基金補助廣告）