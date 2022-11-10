日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發收購違約交割弊案， 導致投資人損失，台北地方法院一審將樂陞的負責人許金龍重判18年，台灣高等法院更一審依操縱證券交易價格等罪判刑10年，併科罰金6000萬元，未扣案犯罪所得12億多元沒收。可上訴。

檢方起訴指控，許金龍為營造樂陞經營良好、外資看好等假象，2017年策畫虛假的併購案，卻以此坑殺2萬名投資人不法獲利元，他另被控私募基金、內線交易及不實憑證侵佔樂陞款項，不實美化樂陞財報等罪。

更一審審酌許金龍曾任記者，擔任上櫃公司董事長期間，貪圖私利而取得私募股票伺機牟利，發動私募而取得為數非少之樂陞公司股票，復未據實申報公告，影響金融市場之秩序重大，並因而取得價差暴利。

許又利用百尺竿頭公司名義負責人，根本無從支付48億6400萬元之增資款，有資金未到位之重大風險，卻讓投資人陷於錯誤，誤信百尺竿頭公司資力充分，而能順利完成公開收購，讓投資人購入樂陞公司股票或參與應賣，嚴重破壞證券投資市場秩序。