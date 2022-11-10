期中選舉開票糾結中，美股回檔，亞股跟跌，新台幣匯價續升，台股今開低震盪，電子權值股無力撐盤，航運、生醫展現抗跌，跌幅最大一度逾170點，終場收跌135.05點、報在13503.76點、成交金額為1908.52億元，驚險守住13500關卡。

大型電子權股今氣氛低迷，也成為台股壓盤重心，台積電(2330)開低震盪、終場收跌2.28%、報在407.5元；聯電(2303)開低後尾盤拉高，由黑翻紅，終場收漲0.48%、報在41.65元，現階段站穩5日線。鴻海(2317)今日法說會登場，市場保守應對，開低震盪下跌1.95%、收在100.5元；聯發科(2454)則逆勢抗跌，尾盤拉高收漲1.54%、收在660元。面板股今全數回檔，彩晶(6116)、友達(2409)、群創(3481)跌幅均逾3%。

生醫股今逆勢走揚，又以新藥股最為搶鏡，智擎(4162)一線胰腺癌臨床達標，一路漲停鎖死，佰研(3205)、明達醫(6527)亦收在漲停，其餘還有雙美(4728)、益得(6461)等均大漲，整體上市櫃生醫指數同步逆勢揚升。

航運股有貨櫃三雄帶頭攻堅，萬海(2615)大漲3.3%，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅也均逾1.5%，散裝航運台船(2608)、新興(2605)也上漲逾1.5%。

分析師認為，現階段全球宏觀經濟環境並未改善，持續走高的通膨，歐美持續升息，便宜錢的時代結束，新興市場面臨資金出走。現階段盤面表現容易面臨多空雙巴，猜測何時落底意義不大，以聯準會激進的作法，美股慢慢破底是可預期的，只是預期下跌不會一次到位，但反彈就只會是反彈，勿視作基本面轉好的回升，此外，美國周四將公布的CPI數據有望進一步回落，加上「拜習會」計畫於下周G20峰會登場，短線對地緣政治降溫可望帶來正面期待。