以外卡身分創造大驚奇的費城人，儘管距離奪冠僅僅只差一步，但陣中主力投打諾拉（Aaron Nola）、哈波（Bryce Harper）仍未滿30歲，將繼續在未來幾年內帶領費城人稱霸國聯，只是他們貧瘠的農場戰力將成為隱憂。美國權威棒球媒體《Baseball America》預測，目前效力於小聯盟體系的旅美好手「怪力男」李灝宇，未來將是費城人主力打線的一員。

根據大聯盟官方在8月進行的小聯盟農場評比，費城人排在全聯盟第25位，戰力較為弱勢，農場內只有佩恩特（Andrew Painter，24）、艾貝爾（Mick Abel，54）入選了大聯盟官方百大新秀。

費城人許多主力仍在當打之年，仍有機會繼續追逐世界大賽冠軍榮耀，《Baseball America》也順勢預測費城人在2026年的主力打線，在費城人農場排名第6的李灝宇，將會取代已經32歲的瑟古拉（Jean Segura），成為費城人的主力二壘手，而李灝宇也是5名內野手當中，唯一不是在今年球季為主力的球員，此外《Baseball America》認為，李灝宇是小聯盟中打擊掌握性最高的球員。

外野位置部分，本賽季多數擔任中外野手的維爾林（Matt Vierling）移防至左外野，中外野則交由新秀羅哈斯（Johan Rojas）接手，本季因手傷暫時擔任指定打擊、同樣被稱之為「怪力男」的哈波，則與右外野手卡斯提阿諾（Nick Castellanos）交換位置。

先發投手輪值繼續由諾拉擔任一號王牌，蘇亞雷斯（Ranger Suarez）也還會在陣中，佩恩特、艾貝爾及馬卡瑞（Griff McGarry）將加入先發行列，多明格茲（Seranthony Dominguez）則被提拔成為終結者。