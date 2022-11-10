肇事李嫌的3位友人還到事故現場叫囂、與警察同仁推拉。（宜警局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮8日晚上11時，1名50歲李姓女子駕駛自小客車，擦撞路邊停放車輛後駕車逃逸，警方攔截圍捕後，李女酒測濃度為0.15mg／l，全案依公共危險罪移送偵辦；另李女的3位友人陸續抵達事故現場，滿身酒味、不停對警察同仁叫囂推拉，警方即上銬實施管束，並依妨害公務罪嫌依法移送偵辦。

警方說明，李女駕駛自小客車擦撞停放內埤路旁的車輛，經南方澳派出所警員巡邏時發現事故，上前盤查時，李女趕緊駕車逃逸，警方即通報線上警力實施攔截圍捕，李女在市區內高速行駛、闖紅燈、逆向行駛，直到追逐約6分鐘，攔停並實施酒測，酒測濃度為0.15mg／l，全案依刑法公共危險罪移送宜蘭地檢署偵辦。

同時，李女遭追捕過程中，宜警局蘇澳分局依規定舉發闖紅燈、酒駕、未依規定駛入來車道及不服稽查取締等多項違規。另李女的3位友人，分別為19至21歲的柳姓、董姓男子抵達現場，要阿姨（李女）拒測，其友人不僅酒氣沖天，還不停對警察同仁叫囂推拉，警方隨即將3名友人上銬實施管束，並依妨害公務罪嫌依法移送偵辦。