2022九合一選戰倒數，近期湧言會高市議員候選人頻頻對國民黨高雄市長候選人柯志恩發動攻擊，繼踢爆柯志恩漲學費、漲住宿費、主導戒嚴校規之後，她們10日再度揭露柯志恩過往擔任立委時，在立院質詢公然主張「只顧菁英學校」。

湧言會高市議員候選人李雅慧、鄭孟洳、黃雍琇齊批，柯志恩先前主張「只顧菁英學校」，在議事廳宣稱要將經費投入特定幾間學校即可，且提出「對其他綜合大學所花的錢，只要讓它們不要繼續崩垮就可以了」，柯志恩遇到選舉說要「改善資源落差」，沒選舉時卻講大白話，只顧少數菁英的心態，讓人完全不放心將高雄教育交給她，也難怪過去她會支持漲學費。

鄭孟洳痛批，高雄市共有18所大專院校，呼籲柯志恩說明哪些是「頂尖學校」、「特色學校」，哪些又是她眼中「不要崩垮就可以」的學校，未來若柯志恩當選市長，是否也要「大小眼」對待市內各校，甚至不管偏鄉小校的存活，或連高雄各區發展較為弱勢的舊部落都要任由其自生自滅？

黃雍琇指出，柯志恩這種「看高不看低」、沒有同理心的主張，完全是一座城市領導者萬萬不能有的心態，用這種邏輯，未來高雄市恐只剩少數學校享有龐大資源，其他學校卻只要「不垮就可以」，這要讓家長、學生與第一線教育工作者情何以堪？

李雅慧認為，市長陳其邁主政下的高雄，全方位營造友善學習氛圍的環境 ，讓28萬學子，2.4萬名教師，1000多所學校和幼兒園，都受到完善且妥適的照顧，更大力支持中山大學金融學院與醫學院設置，反觀柯志恩4年都在立院教委會，卻連主張都漏洞百出，自相矛盾，還敢說自己是「教育立委」，被揭穿假面後更惡言相向，根本是教育最壞的示範。