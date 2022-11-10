衝刺選情不敢鬆懈！國民黨新北市議員候選人戴湘儀，今（10）日在臉書重新整理自己的7大政見，儘管外界皆評估目前的選情對她有利，但在最後關頭，她仍然步步為營，希望讓民眾更了解她未來對於地方發展的規畫。

戴湘儀今日在臉書發文，整理出自己包含「女性權益」、「性別友善」、「教育優化」、「寵物友善」、「青年友好 老幼共融」、「交通網絡 安心計畫」及「塭仔圳新都心」等7大政見，希望為新莊打造一個友好友善的城市未來。

在女性權益部分，戴湘儀希望設立立女性服務據點，並重視弱勢婦女權益，加強弱勢孕後照顧服務，以及提升婦女庇護照顧機制；性別友善則要成立男性及多元性別安置服務，規劃性別友善空間。

戴湘儀也提倡小朋友在多元環境下成長，不論是雙語學習、運動或是美感教育，將致力於提升教育環境與資源，並在新莊試辦兒童參與式工作坊，讓孩子們有機會參與遊具的設計與規劃，同時也要督促市府成立兒童友善辦公室。

另外在寵物友善部分，將制定新北市寵物飼養指南，提升貓犬晶片施打率，與業者合作成立浪浪認養咖啡館，設置毛孩運動公園，友善規劃飼主休憩區與毛孩遊戲體健設施。

青年友好與長者福利，也會積極推動國際化清創空間與增設長照中心據點；以科學方法解決交通問題，增設智能公車，平衡南北交通網絡；最後要力促塭仔圳重劃區融入性別平等、城市美學、社福機構、全齡友善設施等元素，以達到聯合國ＳＤＧs永續發展目標，成為前瞻型城市的示範區。

戴湘儀強調，未來塭仔圳發展下，道路的整體規劃很重要，因此將積極建議並要求市府，提升大眾運輸工具或軌道運輸的量能或服務，尤其在交三用地設置轉運站，應該有區際直達公車，直達板橋、西門町、信義區等暢通新莊至北桃市中心，增加便利度、緩解交通流量。