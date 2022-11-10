啦啦隊女神「蜜卡登」徐韻庭擁有姣好的臉蛋與曼妙的身材，昔日曾受封「飛翔小精靈」，從中學時期就在競技啦啦隊領域耕耘，活躍於全球各大競技啦啦隊比賽及表演、贏得傲人佳績。近日，她到龜山島牛奶海旅遊，在社群平台分享相關照片，火辣的視角讓網友們目瞪口呆。

「蜜卡登」徐韻庭在社群平台上寫道，「帶你們看看我心中的夏天，零濾鏡的美」，並曬出幾張辣照，只見她穿著藍橘色的比基尼，豐滿的上圍看起來十分火辣，最後一張低頭照，微微俯身的姿勢，讓胸前的渾圓曲線跳出來，網友們紛紛讚嘆，「妳就是我的夏天、我看到了我心中的夏天！穿比基尼的那位、Sexy bikini lady」、許多網友更是刷上一排愛心表達欣賞。

其實，身材火辣的徐韻庭在2019年時便出過寫真書「凝望－Mika 」，她挑戰各種不同的內衣，甜美的臉蛋加上各種性感的動作，甚至還有表情迷濛的床照，可看出她為了尋求自我的突破，積極展現多樣的面貌，出書後也獲得許多好評，紛紛敲碗期待下一本寫真書的發售。