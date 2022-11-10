隨著國境開放，不論是出國或來台灣旅遊的朋友可以到義大皇家酒店享受異國美食的料理，並感受高雄的美好。(記者林雅惠攝)

隨著國境開放，不論是出國或來台灣旅遊的朋友可以到義大皇家酒店享受異國美食的料理，並感受高雄的美好。(記者林雅惠攝)

隨著國境開放，國際美食料理交流開始活躍，曾多次造訪台灣的泰國米其林餐廳Chim by Siam Wisdom的行政主廚Chef Noom，首站選擇在高雄義大皇家酒店獻藝，料理失傳百年菜「宮廷泰式酸辣魚湯」，民眾自11月10日起至11月20日止，有機會上義大皇家酒店品嘗這道只有在泰國米其林餐廳才吃得到的百年名菜。

義大皇家酒店行銷義務部協理丁柏偉表示，這次特別邀請蟬聯5年「曼谷米其林指南」一星餐廳Chim by Siam Wisdom的行政主廚Chef Noom，料理失傳的百年菜「宮廷泰式酸辣魚湯」，希望隨著國境開放，讓大家可以用國外美食來連結，不論是出國或來台灣旅遊的朋友可以享受異國美食的料理，並感受高雄的美好。

丁柏偉表示，在這次「宮廷泰式酸辣魚湯」料理中，特別選用台灣在地的石斑魚來呈現泰國當地宮廷的辣魚湯，這個泰國失傳的百年料理，主廚料理也加上泰國酸辣元素及食材，及搭配台灣石斑魚來呈現，這道只有在泰國米其林餐廳才吃得到的百年名菜，自11月10日起至11月20日止，於義大皇家酒店周一至周五平日平日午餐每位950元（一成服務費另計）起，還享平日四人同行1人免費的優惠活動，假日午餐或晚餐每人1050元起（一成服務費另計）。

Chef Noom表示，泰國以皇室為尊長達幾個世紀，國內最好的東西都必須貢獻至皇宮，因此也讓皇宮中內富含珍饈美饌，「宮廷泰式酸辣魚湯」即是一道失傳百年的傳統菜。

Chef Noom經特殊管道取得菜譜並加以重新演繹，整道菜料理瑣碎繁複，挑選高雄新鮮石斑魚，以南薑、檸檬葉等特選香料，經過長時間熬煮的湯頭，讓魚肉吸足香氣，充滿濃郁開胃的滋味。

義大皇家酒店指出，Chef Noom 自19歲即遠赴歐洲，並且長期在英國多家頂級餐廳習藝，擅以歐式廚藝技巧融合泰國菜元素，呈現美感與美味兼具時髦的泰國菜色，時隔多年再度來台就選在義大皇家酒店，初次來到高雄的他，先造訪傳統市場與超市，藉以了解當地飲食文化。Chef Noom表示，高雄有豐富多樣的食材，像是海鮮類、蔬果類，添加做菜靈感，也為許多菜餚加分不少。

義大皇家酒店「暹羅盛宴 泰饗米其林」歡迎晚宴於11月11日舉行，每客5500元，另外，星亞自助餐廳泰國美食節自11月10日起至11月20日止，包括主廚招牌宮廷泰式酸辣魚湯，及多道泰國經典佳餚，像是以檸檬草、新鮮青檸、紅辣椒等拌醬料理的「松阪豬香茅沙拉」，清新微辣又開胃，有著濃濃孜然風味的「炭烤雞肉與豬肉沙嗲」，還有紅、綠、黃各式泰國咖哩佳餚，平日每人950元起，不用出國即可饗用米其林餐點。