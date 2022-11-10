法國精品路易威登（Louis Vuitton）即日起至18日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群揭幕《路易威登 2022 Savoir-Faire典藏工藝展》，當天請來藝人王柏傑、邵雨薇共同現身，兩人穿上品牌2023早春時裝鑑賞LV行李箱工藝與設計。王柏傑說自己對LV與NBA聯名的硬箱最有興趣，但200多萬的價格讓他「要認真的想一下」，也提到如果可以為自己的硬箱畫畫，他會毫不考慮的畫上已逝愛犬cookie的畫相。而女星邵雨薇則表示硬箱展看的相當過癮，如果狀況予許的話，最想訂製一個黑膠唱片箱給自己，另外買一組派對調酒硬箱給吳慷仁。「畢竟他以前是調酒師啊。」還說這樣就可以一邊聽黑膠一邊喝調酒，生活超愜意。

《路易威登 2022 Savoir-Faire典藏工藝展》結合行李箱工藝與Objets Nomades家居裝飾系列，現場展出各色依特殊要求訂製的硬箱，從美容化妝硬箱，球鞋收藏硬箱外，還有首度露面的高爾夫球硬箱。而會場也揭露藝人郭彥甫私人繪製的第一局古典奧運主題硬箱，他表示接下任務繪製硬箱的難度相當高，前後花了八個多月才完成總共六顆硬箱繪製，他將古典奧運的比賽項目悉數繪至硬箱上，為了方便繪製硬箱的四面還特地訂製一個滑輪方便繪畫，經由他手繪製出的奧運選手充滿獨特藝術感，也是本次典藏工藝展不能不看的一大重點。

LV典藏工藝展男士球鞋收藏與手足球區。（LV提供）

藝人王柏傑出席LV典藏工藝展，說最想訂製一顆cookie頭像的行李箱做為紀念。（LV提供）