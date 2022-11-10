國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所10日公布第13次酒駕累犯名單，本次共計14人，自5月首次公布以來已累計83人，還有多人重複上榜，裁決所提醒，如酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，駕駛機車罰鍰9萬元、駕駛汽車罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名照片及違規事實，吊銷駕駛執照3年等。

裁決所指出，此次累犯名單共計14人，包括酒駕累犯2次8人、累犯3次5人及拒測累犯2次1人，許多人重複上榜。其中拒測累犯2次的趙冠羽，第1次酒駕拒測於2021年3月30日騎車在新北市中和區環河西路遭攔停拒測，第2次於今年9月8日開車在台北市迪化街遭攔停拒測。