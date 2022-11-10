隸屬於職棒啦啦隊「樂天女孩」一員的林襄，因長相甜美、身材火辣，加上不吝嗇的嶄露凹凸有致的性感曲線，讓她經常成為眾人矚目的焦點。而過去林襄曾苦惱表示「希望胸部小一點」遭到酸民攻擊，網紅小賴（賴晏駒）為了體驗「當女生的一天」特別裝上了C罩杯假奶，沒想到他也因此體會到林襄的困擾。

小賴日前在YouTube頻道「綜口味娛樂」上，為了體驗「有胸部」的真實感受，特別男扮女裝，在身上套上了C罩杯假奶，再穿上毛呢小背心搭配貼身長裙，感覺一下「厚度」，但他一穿上便表示，這樣的視覺效果，真的會讓男生看到都目不轉睛；接著小賴還笑著透露，若此時前面有菜就會被擋到，然後自己就會開始狂問「我的菜在哪？」一旁的丹尼婊姐也笑著說，若是前面有湯，2顆都會浸在湯裡，起身後才發現胸前2坨全濕，笑翻現場所有人。小賴還想到若是有胸部的話，下階梯時可能會被胸部擋住，讓他直呼「會有生命危險」。

節目最後，小賴換上碎花洋裝，體驗一下有胸部跳繩的感覺，但他跳了一陣子之後就發現沒有想像中的輕鬆，因此忍不住表示「我終於懂林襄的困擾了」，隨後更學起林襄在啦啦隊表演時的舞姿，令一旁經過的丹尼婊姐傻眼表示「神經病」。而網友看到影片後紛紛留言「我真的快笑死，賴桑整體超猛搭那個胸」、「身為女生我最愛婊姊那套，但是如果我是男生我真的會看爆小賴，小賴身材很好」、「這集好荒妙的畫面也很好笑」、「小賴太厲害了！一出場真的有驚艷到，小賴就是那種男生都很愛看不出心機的綠茶婊」成功引發話題。