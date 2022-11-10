烏日警分局指出，在廖嫌租屋處門口置物袋內查扣子彈12顆、槍管1支、空彈殼3枚及彈頭36顆等證物，屋內則查獲改造手槍（含彈匣）2支、子彈1顆及毒品等。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局指出，廖嫌租屋處內查獲改造手槍（含彈匣）2支、子彈1顆及第一級毒品海洛因0.85公克、第二級毒品安非他命0.61公克等證物。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局日前接獲情資，49歲廖姓男子染有吸毒惡習並擁槍自重，經布線蒐證及追查，展開查緝行動，共查改造手槍（含彈匣）2支、子彈13顆、槍管1支等證物及毒品海洛因、安非他命等；警方將廖嫌依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

烏日警分局表示，為全面淨化選前治安，維護乾淨選風，執行警政署全國同步掃黑、肅槍專案行動並配合台中地檢署全面動員，針對查賄、制暴、掃黑、肅槍、緝毒等各項工作，展開全面掃蕩，杜絕黑金、暴力介入選舉。

烏日警分局指出，經1個月的深入布線、蒐證及追查，警方於時機成熟後執行搜索查緝行動，在廖嫌租屋處門口置物袋內查扣子彈12顆、槍管1支、空彈殼3枚及彈頭36顆等證物，再於廖嫌租屋處內查獲改造手槍（含彈匣）2支、子彈1顆及第一級毒品海洛因0.85公克、第二級毒品安非他命0.61公克等證物。

警方詢後將廖嫌依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦；烏日警分局表示，將持續溯源追查毒品及槍彈之來源，擴大偵辦，徹底瓦解槍毒共犯結構。

烏日警分局也表示，良好的治安環境為民主政治的根本基礎，烏日警分局有決心與能力做好治安維護工作；為確保111年地方公職人員選舉投、開票作業過程公平、順利進行，台中市政府警察局也全面動員，對於各種可能介入選舉的不法行為進行窮追猛打，堅持到最後一刻，期盼達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。