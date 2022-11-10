大賽由「麻將最大黨」主辦，警方將全程蒐證。（警方提供）

檢警過去曾送辦麻將大賽，但法院判無罪。（本報資料照片）

今年10月成立的「麻將最大黨」，最近宣布舉辦麻將大賽，總獎金100萬、冠軍獨得50萬元，12日起將在西門町舉行預賽，聲勢浩大遭民眾檢舉涉犯賭博罪，對此警方表示，初步看來因不需繳報名費，沒有現金輸贏應未違法，但仍會派人蒐證、監控，若有事證仍會依法究辦。

麻將最大黨聲稱要推廣國粹麻將，10月時正式成立政黨，黨旗更以麻將牌「發」字為設計主軸，黨主席郭璽宣稱已有萬人入黨，創黨目的是著眼長照，讓銀髮族有正當休閒，也讓年輕人了解國粹，不要因社會觀感，只敢偷偷打牌。

該黨日前宣布推出「第一屆慈善公益麻將大賽」，總獎金號稱100萬，第一名更可獨得50萬元，但參加必需具備黨員資格，完成入黨即可獲得2張初賽證，每次比賽另需繳交200元場地清潔費。

大賽12日將在西門町及各地進行預賽，警方已接獲民眾質疑賭博的檢舉，據了解，在看過相關的賽則後，檢警坦言目前並無構成賭博罪要件，無法禁止比賽舉辦。

1名官警指出，過去就曾有人舉辦類似麻將大賽，當時警方直接制止比賽進行，並將負責人、選手全數送辦，但在法院卻獲判無罪，法官統計比賽的獎金、舉辦活動費用，認為光靠參加者的報名費，兩者相抵，業者其實沒有賺到錢，即無營利意圖，所以判無罪，最大黨當然也有跟律師討論過才敢辦比賽。

律師張耀宇認為，賭博就是要有現金，但當天比賽應該是採用積分淘汰，若要把入黨費當成抽頭金、賭資，可能太過牽強，而且業者是否藉此營利，事證也不明確。

據了解，雖然暫無不法，但警方在比賽當天，仍會派人全程蒐證，官警指出，舉辦者或許不能證明他有營利，但如果在場民眾承認，他是為了賭博、贏錢才參加該比賽，那可能就涉及賭博罪266條，認為這種比賽仍在遊走法律邊緣，試探執法底線。