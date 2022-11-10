學生透過平板操作自己創造的遊戲角色。（高雄市立圖書館提供／楊舒婷高雄傳真）

從生生有平板政策開始，上課、閱讀的方式都已突破傳統模式，高雄市立圖書館更將自行開發的AR親子互動遊戲搬入校園圖書館。高市圖國際繪本部10日上午，前進高雄市河堤國小，讓學生體驗高市圖開發的互動式遊戲，學生們透過繪畫圖案、操作平板，讓自己創作的角色出現在螢幕上，進行闖關遊戲。

高市圖自2019年起陸續推出「海洋環保大作戰」、「動物森林圖書館」、「小米的奇幻之旅」、「小老鼠運動會」等4款AR親子互動遊戲；於2021年將閱讀推動的列車開往校園，邀集河堤國小等7所學校共同參與；如今將此款互動遊戲結合「生生有平板」，紮根於校園內部。

學生們先是在白紙上畫出自己喜歡的角色後，進行上色，圖案完成後利用平板掃描畫紙上的QR code，圖案就能從圖畫紙躍上螢幕，變成3D的立體遊戲角色，學生再透過平板的操作，進行高市圖開發的闖關遊戲。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，在元宇宙趨勢下，高市圖打造「原創繪本AR遊戲」，以擴增實境及虛擬角色概念讓孩子體驗閱讀，搭配學校繪本閱讀課程，提升學童對閱讀的興趣，期待透過科技融入學習，降低同學們的閱讀心理門檻，激發對生活的反思。

河堤國小校長杜昌霖表示，教育部打造班班有網路，生生用平板的條件，要如何創造多元又充實的數位學習內容，是各校積極努力的方向。高市圖提供這麼優質的文化載體，讓孩童從平板的行動學習中，透過數位視覺影音沉浸於酷炫的閱讀元宇宙，帶動科技化的閱讀體驗。

河堤國小教務主任方珮玲表示，面對未來化的浪潮，閱讀型態也朝開放、廣角、多變前進，讓繪本閱讀結合全像技術延伸到3D互動的情境，使得生生用平板嘗試閱讀新體驗，在AR的體感互動遊戲中領略繪本故事帶來的生活省思，將數位閱讀體驗在元宇宙情境中引領孩子走向不同的創新思維。