嘉義縣政府近年來鼓勵青年返鄉及在地青創培力，打造專屬於嘉義縣青年的創業網路平台「嘉義縣青年孵化讚」，今舉辦成果展。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府近年來鼓勵青年返鄉及在地青創培力，打造專屬於嘉義縣青年的創業網路平台「嘉義縣青年孵化讚」，今舉辦成果展。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府近年來鼓勵青年返鄉及在地青創培力，打造專屬於嘉義縣青年的創業網路平台「嘉義縣青年孵化讚」，今舉辦成果展。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府近年來鼓勵青年返鄉及在地青創培力，打造專屬於嘉義縣青年的創業網路平台「嘉義縣青年孵化讚」，今第2屆成果展上，青年朋友穿上連衣連文創工作室所設計的服飾走秀，讓全場驚豔不已，其中一名高三創業者上台分享時，向青年朋友喊話創業不需要等長大，17歲就是完成夢想的年紀！

今「嘉義縣青年孵化讚」平台成果展邀請「連衣連文創工作室」、「白給蟲蟲」、「張瑋焙茶工作室」、「小公主果園」、「米涅mine」、「大原山農場」、「五歡喜」等7組在地青年團隊展示輔導成果，看到青年團隊自創服飾，嘉義縣長翁章梁忍不住直呼，衣服的色彩充滿對立卻和諧，相當令人驚艷，充分展現青年的創新與活力！

即將升讀大學的水上鄉17歲青年蔡易辰，與朋友2人在家人支持下，投資50萬元經營跨境電商公司，不到2年回收成本，今蔡易辰上台分享創業過程，說 身為17歲的創業者，過去1年多來跟同學一起思考，17歲的創意和想法是不是真的能運用在這個社會，做特別的事？很感謝縣府和青年孵化讚辦公室的輔導，讓他們完成想做的事，更向同年紀的夥伴喊話，「17歲就是完成夢想的年紀」，有膽量就去試試看，不需要等長大。

翁章梁表示，未來青年孵化讚將持續攜手社區、協會或鄉鎮市公所等單位，合作建立青年培力據點，為地方注入更多青年活力與能量，今並與義竹鄉岸腳社區發展協會、六腳鄉三人六腳在地創育協會簽約，象徵縣府明年起成立青年培力外展據點，讓有需要的青年朋友就近諮詢、接受輔導。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，「嘉義縣青年孵化讚」平台自去年10月啟動，讓青年們可輕鬆找到相關創業資訊，像創業競賽、創業金融貸款、創業工具的文章整理，平台亦提供預約諮詢及業師輔導服務，為青年量身打造客製化的一對一業師諮詢服務，目前總服務次數達121人次並持續增加中，讓打拚的青年不再是孤軍奮戰。