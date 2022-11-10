網路購物年度盛事「雙11」又到了，中信卡再祭好康！中信銀行10日宣布，中信銀攜手Yahoo購物平臺（購物中心／超級商城／拍賣）、PChome線上購物、momo購物網、淘寶網（天貓）、蝦皮購物等電商，推出「雙11」刷卡優惠，讓中信卡友消費滿額最高回饋23％。

經濟部統計處資料顯示，台灣零售業網路銷售因新冠肺炎疫情加速成長，2021年零售業網路銷售金額達新台幣4,303億元，年增24.5％，寫下歷史新高；中信銀行也觀察到，截至2022年9月，中信卡線上交易筆數已占整體的6成以上，線上消費金額亦達整體的5成以上，顯見宅經濟持續發燒。

中信銀行指出，電商年度大慶「雙11」購物節登場，中信銀行攜手各大電商推出刷卡優惠，即日起至今年11月15日止，於Yahoo購物平臺刷Yahoo聯名卡消費滿新臺幣3萬元，享5,000元刷卡金，於今年11月11日當日單筆分期滿新臺幣2萬元，再送2,000元刷卡金，合計7,000元刷卡金，回饋率高達23％。

同時祭出Yahoo聯名卡「新朋友」限時加碼，即日起至今年11月15日止，首次申辦Yahoo商務鈦金卡於Yahoo購物平臺消費，享筆筆12％刷卡金回饋。

中信銀行推出之中國信託ALL ME卡，主攻喜愛網路購物的卡友，即日起至2022年11月30日止，於中華電信網路門市、神腦生活購物、Hami市集、Hami小舖等中華電信指定通路，以Hami Pay綁定中國信託ALL ME卡消費，最高享18％回饋。即日起至今年12月31日止，以中國信託ALL ME卡綁定至PChome 24h購物指定連結，購物消費最高享12％回饋，購買PChome儲值金最高亦享9％回饋。

針對喜愛在淘寶網（天貓）購物的中信卡友，於今年11月11日當日刷中信卡單筆滿新臺幣3萬元，送2,000元刷卡金。此外，於今年11月11日當日在蝦皮購物刷中信卡，單筆分期滿新台幣3萬元，送3,000元刷卡金，今年11月單月消費累積滿新台幣10萬元，加碼贈3,500元刷卡金，最高可獲得6,500元刷卡金。