鴻海(2317)董事會通過2022年前三季財報，合併營收4.66兆元、年增13.63％，歸屬母公司稅後淨利1015.03億元、年增6.93％，雙創同期新高。每股盈餘（EPS）7.32元，優於去年同期6.85元，創2007年以來近15年同期高點。

以此推算，鴻海第三季合併營收合併營收1.74兆元，季增達15.68％、年增達24.25％。歸屬母公司稅後淨利387.59億元，季增達16.42％、年增4.8％，雙創同期新高。每股盈餘2.79元，為2007年以來近15年同期高點。

觀察鴻海「三率」獲利指標表現，第三季毛利率6.16％，低於第二季6.4％及去年同期6.3％。營益率2.78％，遜於第二季2.94％、優於去年同期2.57％。淨利率2.22％，略優於第二季2.21％、優於去年同期2.63％。

累計鴻海前三季毛利率6.2％、營益率2.78％，優於去年同期6.05％、2.34％，分創近5年、近6年同期高點。不過，淨利率2.18％，則低於去年同期2.31％。

鴻海原預期第三季營收將約略持平第二季、年增3～15％，實際結果優於預期，主因占比達52％的消費智慧產品原預估季減3～15％、約略持平去年同期，實際結果季增、年增均逾15％。占24％的雲端網路產品原預期約略持平第二季，實際結果季增3～15％所帶動。