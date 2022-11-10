騰雲(6870)10月合併營收0.38億元，年增39.38％，前10月營收3.67億元，年增20.91％；第三季營收1.21億元，年增23.28％，創單季歷史新高，海內外大型場域設施數位轉型訂單於第四季持續完成驗收，今年整體營收成長樂觀看待。

騰雲科技的數位轉型解決方案整合三大科技及應用，包含Fintech金融科技、Martech行銷科技、Data tech數據科技，協助海內外大型場域設施與各式零售業者進行OMO數位轉型，客戶遍及台灣、大陸、馬來西亞、越南、日本等地。本月月初更獲國發會旗下「亞洲．矽谷」計畫遴選為台灣優秀新創，至新加坡金融科技展參展，與全球逾500家廠商共襄盛舉、參與全球最大的 Fintech 金融科技盛會。騰雲商務拓展總監邱國彥表示，台灣有全世界密度最高的百貨，便利商店，及多元支付工具，市場競爭激烈，從而發展出的解決方案為領先全球。因此，本次展會許多國際大廠皆對騰雲的解決方案表達高度興趣，尋求地區代理權合作模式進行討論，充實騰雲的夥伴網絡、增加東南亞區域的利潤貢獻。

展望後市，由Google與新加坡淡馬錫和風險投資公司貝恩近期聯合發表的《 e-Conomy SEA 2022》報告中指出，今年度全球經濟成長雖然處於下行狀況，東南亞數位經濟規模較去年仍有20％的增幅，有望在今年接近2000億美元，比預期提早三年達成，更預計於2025年達3300億美元。騰雲亦將持續布局東南亞，挖掘新商機、拓展經銷管道，孵化下一個成長引擎。