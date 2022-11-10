蘋果和亞馬遜周三面臨新的反壟斷訴訟，兩家公司遭指控串謀讓亞馬遜網站上所有蘋果新產品的經銷商「幾乎全部消失」，藉此哄抬iPhone和iPad價格。

這起在西雅圖聯邦法院提起的集體訴訟，對一項在2019年1月生效的協議提出抗議。根據該協議，蘋果向亞馬遜提供高達10%的產品折扣，以換取600家蘋果產品經銷商中只剩7家留在亞馬遜的電商平台上，使得亞馬遜成為其網站上新款iPhone和iPad的主要經銷商，於是價格上漲了超過10%，而蘋果零售店的價格則維持不變，以前常見的打折20%或更多的情況已不復存在。

該訴狀表示，豎立壁壘阻止競爭對手進入，並在競爭對手被淘汰後提高價格，這正是國會制定反壟斷法所要防止的行為。這是一起再清楚不過的案件。

蘋果和亞馬遜尚未回應媒體置評請求。

本案涵蓋自2019年1月以來在亞馬遜平台購買新iPhone和iPad的美國居民，並提出三大要求，包括金額未定的3倍損害賠償、不當得利返還，以及終止兩家公司所謂的「聯合抵制」（group boycott）手段。