美國職籃本季開季到現在每隊幾乎都進行了超過十場比賽，30隊之中勝率八成以上的只有2支球隊，分別是目前9勝1敗的密爾瓦基公鹿以及8勝2敗的克里夫蘭騎士，他們能夠打出如此亮眼的表現，有一個最大的關鍵，就是『防守』！俗話說的好『好的進攻贏得比賽、好的防守贏得冠軍』，防守的重要性可見一斑，讓我們來一探究竟公鹿和騎士是如何守住勝利的！

公鹿本季目前的平均百回合失分為101.9是全聯盟防守的第一把交椅，陣中哈勒戴(Jrue Holiday)、字母哥(Giannis Antetokounmpo)和洛佩茲(Brook Lopez)分別在後衛、前鋒以及中鋒三個位置上都是稱的上防守大鎖，導致其對手出手命中率僅42.8%聯盟最低，厲害的是公鹿干擾對手出手的同時，還非常克制犯規的次數，場均對手罰球次數19.8聯盟倒數第二，公鹿除了對持球者的壓迫以外，其他防守者的腳步也十分到位，這使得持球的對手難以找到其處於空檔的隊友進而助攻得分，公鹿場均把對手的助攻數壓制在20.2全聯盟最低。出色的防守讓公鹿開季戰績傲視群雄，完全不受第二得分主力米爾頓(Khris Middleton)缺陣的影響，根據台灣運彩開出的總冠軍賠率來看，公鹿奪冠的賠率是4.5倍最被看好。

騎士本季被譽稱為雷霸龍.詹姆士(LeBron James)出走後最強的時代，從上個球季開始騎士就展現出他們極為出色的防守能力，可惜在進攻方面砲火不足而無緣季後賽，本季騎士從爵士找來得分爆發力極強的明星球員米契爾(Donovan Mitchell)並且延續上個球季的精實防守，造就本季8勝2敗的亮眼佳績。莫布里(Evan Mobley)和艾倫(Jarrett Allen)在禁區有如門神一般給予對手壓力，無論是護框還是籃板都難不倒他們，騎士的防守籃板爭搶率(DREB%)高達76.4%聯盟第一，因此壓制對手的進攻籃板後得分(OPP PTS 2ND CHANCE)低至10.6全聯盟第二佳，目前的平均百回合失分為104.7僅次於公鹿。新球季運彩盤口如今還未跟上騎士真正蛻變後的實力，看好騎士表現的朋友們在運彩的「讓分」或「不讓分」都可以在賽季初期把握機會瞄準騎士。