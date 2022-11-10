民進黨苗栗縣長候選人徐定禎10日上午在競總公開宣示反賄選、反奧步。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎10日質疑對手陣營非法阻礙他們陣營發送合法文宣。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎10日質疑對手陣營非法阻礙他們陣營發送合法文宣。（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰進入最後15天衝刺階段，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎10日上午在競選總部公開宣示反賄選，並宣稱已在全縣埋下1萬個「地雷」，並成立抓鬼大隊，請想買票的可以試試看。徐定禎另指摘對手鍾東錦競總出奧步，來阻擋他們發送合法文宣，文宣內容都是鍾東錦自己承認的案件，他也在文宣上簽名以示負責，鍾陣營卻任意阻擋派報人員發送文宣，剝奪鄉親們知的權利。

徐定禎是在10日上午，於頭份市競選總部公開宣示「反賄選、反奧步」，邀請徐筱婷、黃盈舜、劉威宏和李隆文等4名律師，共同籌組查賄小組律師團，並成立「抓鬼大隊」，協助民眾檢舉賄選與選舉奧步。

徐定禎宣稱，已在全苗栗縣埋下一萬個地雷，候選人要想買票的就試試看，競總也會成立抓鬼大隊，他不希望民主的制度，要靠買票來當選。徐定禎接著質疑，他文宣上所載的內容，都是一槍斃命的，為何鍾東錦還是不為所動繼續選，真是死豬不怕開水燙，呼籲苗栗鄉親要勇敢站出來，拒絕黑道入主縣府。

徐定禎表示，他競選總部所發的文宣，都是鍾東錦自已承認過的內容，如果是黑函或是不實文宣，他願意負法律責任，可以來告他，對手可以檢舉，但他們也可以繼續送發送文宣，憑什麼不讓他們發？他認為會有那麼多的鄉鎮民代會靠在鍾東錦那邊，不是利誘就是威脅。連一個派報的都敢威脅了，他合理的推論，那些在檯面上的就是被利誘威脅，他誠摯地呼籲鄉親雖然受到壓力，不敢出聲，但請票投徐定禎，一起來改變苗栗。

徐定禎競總發言人曾玟學表示，今年苗栗縣選舉已經有超過10人因為涉嫌賄選被起訴，層級從里長到議員、鄉鎮長都有，賄選樣態包含贈送禮品、發送現金，這些都是法律所不允許的。曾玟學也提到，除了買票以外，地方勢力也不斷使出奧步，打壓基層民眾，例如競選總部委託派報社協助派發合法文宣，卻受到鍾東錦的濫用法律資源提告遭警方帶回警局，徐定禎競選團隊呼籲鍾東錦不要用訴訟恐嚇鄉親，還給苗栗正派、正向的選舉風氣。

查賄小組律師團代表黃盈舜則說明，憲法第17條保障人民的選舉與被選舉權，選舉權不只是可以參與投票，更重要的是讓選民投票是出於自由意志，選擇認為對於苗栗發展有幫助的候選人。未來律師團將會做鄉親的後盾，針對各鄉鎮民眾回報的賄選情資，協助釐清構成要件，甚至幫忙檢舉，保護人民權利、守護苗栗發展。