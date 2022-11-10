Durex AIR 激潮裝，提供全新多重感官享受，讓情侶更親密。（圖／杜蕾斯提供）

適時的性行為有助於提升與伴侶的親密關係，不過如果只是沈浸在自己的感覺而忽略對方感受，反倒讓快樂程度扣分。保險套品牌杜蕾斯近期針對臺灣市場進行「臺灣民眾性事調查」，找出男女床上追求的目標，並且舉辦互動遊戲為情侶們在寒冷冬天能夠關係加溫。

調查結果指出，臺灣有近7成女性表示自己在超過半數的床上經驗中不滿意；反之有高達８成男生能在性愛中感到滿足。換句話說，即使男生們非常努力，仍有超過半數的女伴無法高興。泌尿科醫師顧芳瑜表示，影響女性高潮因素非常多，包含動作等，甚至心理都有可能影響，建議伴侶間可彼此溝通、探索。

調查也顯示，近8成男生表示，知道女伴的敏感帶位置，正當大眾以為男人們只會出一張嘴時，發現男生能夠指出女生最敏感的地帶前三名，打破過去男人只在乎自己舒服，不懂女人感受的刻板印象，反觀有近9成女孩表示知道男伴的敏感帶。此外，大家認為最刺激的行房時間，前三名分別為剛睡醒(43.4％)、「洗澡時」及「睡夢中」，說明在半夢半醒之際，能讓彼此的慾望達到最高點。

性愛如同生活，最怕一成不變，想要營造浪漫的愛愛氛圍，不少人會選擇在網路上尋求資訊，其中以溫度差帶來刺激感受是不少人想嘗試的。調查指出，臺灣有超過８成民眾未嘗試過溫度差刺激敏感帶，進一步了解發現，有過半沒試過民眾表達希望嘗鮮。

為幫助民眾追求更火辣體驗，杜蕾斯今年推出Durex AIR 激潮裝，透過薄型＋涼感兩大特色，帶來全新的多重感官刺激，還能獲得免費的激情冰塊在伴侶的身體上遊走，用香氛貼紙在每個敏感帶做上標記。