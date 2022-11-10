民進黨新竹市長候選人沈慧虹（中）10日發出戰帖，邀藍白候選人林耕仁、高虹安來場政見辯論會。（陳育賢攝）

沈慧虹說，過去多次邀請林耕仁與高虹安作市政辯論，至今都未獲得回覆，這兩天高虹安、林耕仁雙雙提出回歸市政討論，3人總算有共識。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹10日發出戰帖，邀藍白候選人林耕仁、高虹安來場政見辯論會，沈慧虹說，過去多次邀請林耕仁與高虹安作市政辯論，至今都未獲得回覆，這兩天高虹安、林耕仁雙雙提出回歸市政討論，3人總算有共識，期待兩位正面回應，來1場君子之爭。

沈慧虹今天在市議員劉康彥、曾資程、陳建名、施乃如、鄭美娟以及議員候選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹的陪同下舉行「新竹市長政見辦論邀請」記者會。

沈慧虹表示，市長候選人不只要看見問題，更要能「解決問題」，理性、高學歷的新竹市民都很期待候選人能夠就教育、交通、文化等議題，提出具體政見，而這兩天不論是高虹安或是林耕仁都提出回歸市政的討論，非常值得肯定，3人也總算有了共識，現在距離投票日只剩16天，為新竹市提出政見和願景的共識「雖然來得有點晚，但總算可以開始了」。

沈慧虹說，投入選舉以來，她已經提出6大願景，發表25項主題政策，超過百項政見，70場的里民說明會，更推出「超級城市攻略」和「新竹光榮指南」2本政策文宣，「政策懶人包」競選官方網站也在昨天正式上線，這些作法都是希望打造正面、光明的選戰。

她表示，新竹市是與竹科是共同成長的超級城市，未來將打造「紅、綠兩線輕軌」，其中輕軌綠線將穿越「竹科X 2.0的基地」，也會推動「太空產業在新竹」，新竹市將從幸福城市邁向超級城市。

她也推出「幸福加倍」計畫，透過公托、臨托、親子館數量加倍、敬老愛心卡點數加倍，讓政府成為顧家的神隊友，為年輕人減壓。

沈慧虹強調，「新竹不是台灣的新竹，更是世界的新竹」，未來也將推動雙語教育，搭配數位、科技、跨領域特色課程，培養以解決問題為主的人才，為下一代做好準備，也讓新竹的孩子，挑戰世界，走向國際。

她說，市政辯論是民主選舉中常見的方式之一，也是社會進步的力量，更是讓新竹市民了解候選人政見願景的最好機會，因此今天向林耕仁、高虹安正式發出邀請，邀請兩人共同參與市政辯論，讓選舉回歸政策主軸及新竹願景。