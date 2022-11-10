明年1月下旬就要迎來兔年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，生肖馬的人在兔年將是相破之年，事業會遇到波折是非，但有機會化險為夷，財運則有留不住錢的情況，宜早做籌謀，而健康易也易因工作繁忙亮紅燈，需保持良好的運動習慣並定期做健康檢查。

艾菲爾表示，相對於事業、財運易有破壞，屬馬的人兔年有桃花緣，單身者有機會結識聊得來的異性朋友，並結成正緣，但已婚者跟有伴侶者則要小心第三者介入。以下為艾菲爾對生肖馬明年事業、財運、感情、健康運勢所做的詳細解說。

▍整體運勢

生肖馬在明年與本命年相破，事業、金錢、健康都容易出現破壞與損害，平常處事不要太過高調、謹言慎行，以免引人猜忌關注，避免捲入倒楣事、甚至造成牢獄之災。事業如遇波折是非，有吉星緩解、化險為夷，金錢方面容易留不住財，平時就應養成儲蓄習慣、未雨綢繆，感情有機會遇見良緣，但容易遭第三者插足，保持良好健康習慣、定時健康檢查確保健康狀況無虞。

▍【事業運勢】

生肖馬今年雖然與本命年相破，事業方面有可能捲入不少麻煩事、運勢也低迷，常有倒楣事發生，甚至會遭遇牢獄之災，不過今年仍得「福德」與「太陰」鎮守，可以緩解不少破事衝擊、化險為夷，如果從事非主流的職業，大有機會得貴人關照，在考取證照、應聘求職都會有好消息傳來。部分生肖馬也會有升官加薪的機遇，若有創業的想法，不畏他人眼光大膽嘗試，可以取得好成績，許多事情必非一路暢通，總要經歷是非與波折、好事多磨，需要不斷的爭取、溝通，太過急躁容易誤事。

▍【財運運勢】

生肖馬的人的財運是靠事業的正財來聚財，所謂天德福星臨，凡事容易成，只要事業旺盛就有錢才進門，只是生肖馬與本命年成破相，賺進的錢財也容易經由各種各樣的方式流走，像是遺失錢包、交通罰款、投資失利、他人借款，即使進了財也留不住，另外建議生肖馬在錢財上開源節流、量入為出，做好財務計劃與全盤準備，來應對未來一年內財運上可能會出現的損害。

▍【感情運勢】

生肖馬今年雖然與本命年相破，不過有天喜桃花為招來桃花與人緣，單身者可多出外旅遊、到處走走看看，有機會結識聊得來的異性朋友，有可能結成正緣，惟天喜桃花的能量也適用於已婚、有伴侶者，所以今年容易招來正宮以外異性的青睞，若能避開就盡可能避免，以免他人有心，造成夫妻、伴侶感情失和、家庭動蕩，尤其是男性的財運與桃花是互相影響，若身邊盡是爛桃花糾纏不休，則容易影響財運。

▍【健康運勢】

生肖馬在明年健康方面遭凶星破壞，容易在工作繁忙之下而健康亮起紅燈，腸胃容易不適、免疫系統、呼吸系統也可能出現問題，部分人則要留意心血管的健康，保持良好的運動習慣、遇事沈著應對，時常靜坐、冥想、接近大自然開闊心境，健康狀況才會好轉。