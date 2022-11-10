PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

網紅「館長」陳之漢近期針對高端疫苗、社會治安等議題，在直播中多次痛批蔡政府，更預言民進黨「這次選舉死定了」。館長今（10）日凌晨在影片中表示，他名下七間公司竟同一時間被抽查，從查稅查到空氣品質，讓他忍不住崩潰大哭，直呼「求求民進黨政府饒過阿館！」此消息引發熱議，不少網友留言諷刺，有人更直言：「挺綠挺到最後被反噬，可憐哪！」

館長昨日凌晨在YouTube頻道《館長惡名昭彰》刊出直播影片，標題就直接寫著「巧合中的巧合！？七間公司一起被抽查！被查稅又查空氣品質！求求民進黨政府饒過阿館！出來做生意一定要沒有良心？實話實說錯了嗎！？」館長表示，在他多次批評民進黨後，最近場館就被通知查稅，且還強調是中央直接交辦，讓他覺得真的很扯。

館長強調，七間公司同時被查簡直前所未聞，他做生意多年從未聽說過，「這機率比被雷打中、中大樂透還要難！」並指出自己每間都是獨立公司，正常來說是不可能這樣被抽查的，一般中小型公司的稅務抽查都是由電腦隨機選取，不料國稅局竟針對他的七間公司祭出一次性抽查，這手段實在太激烈了，不僅被集體查帳甚至還被查空氣品質。

此消息引發熱烈討論，網友湧入PTT論壇與臉書相關連結留言：「挺綠挺到最後被反噬，可憐哪！」「現在查水錶查得光明正大都不演了？」「塔綠班：你還可以開直播哭就是民主的展現」、「黨是可以讓你這樣一直批評的嗎？」「方丈很小心眼的」、「隨機抽查七間全中的機率超低，這麼多公司電腦抽還能全中，說政府沒介入鬼才信」。