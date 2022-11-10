黃偉哲台南藝文後援會，由後援會會長陳啟村老師發起，邀請黃偉哲市長與會座談，除探討對2024年即將到來的台南400年盛事擘劃，更齊聲期許黃偉哲能高票連任，讓台南的藝文發展，能延續且更發光發熱，期盼一起台南，世界交陪。

國家工藝成就獎得主、國家指定人間國寶陳啟村老師，特別邀請到多位在台南藝文界具有代表性的藝文相關社團理事長以及藝術家好朋友們出席聯誼座談會，連同陳啟村老師本人，還有黃福壽、蔡德太、杜牧河老師等共4位人間國寶連袂出席。

陳啟村老師代表後援會感謝黃偉哲市長上任以來對於文化藝術的重視與支持，更籲請在場藝文界各具影響力的代表們「藝起選哲」，繼續支持黃偉哲市長高票連任。(戴志揚翻攝)

人間國寶黃福壽也共同出席。(戴志揚翻攝)

台南市政府自2019年起陸續籌備至今的過程與進度。2024年「臺南400年博覽會」預計將透過「藝術文化」、「空間治理」、「智慧城市」、「醫療健康」、「觀光美食」、「綠能科技」、「教育運動」、「永續農業」等八大面向主題，展示臺南過去400年來不同面向的歷史發展成果，同時呈現臺南下一個百年的城市願景。

人間國寶杜牧河也共同出席。(戴志揚翻攝)

黃偉哲與台南藝文界前輩、代表們寒暄並熱烈交換意見。面對現場多位人間國寶的期許與支持，黃偉哲強調台南是文化首都，擁有最豐厚的文化資產，舉凡傳統工藝、藝術發展與文創應用都是最多元、頂尖的。黃偉哲補充，秉持台南400年的精神，過去台南有好的基礎，更要在現在的成果上，向未來繼續堆疊。

最後，陳啟村老師代表後援會感謝黃偉哲市長上任以來對於文化藝術的重視與支持，更籲請在場藝文界各具影響力的代表們「藝起選哲」，繼續支持黃偉哲市長高票連任，才能確保先前文化政策規劃執行的品質與延續。

出席黃偉哲台南藝文後援會的夥伴還有台南市府城傳統藝術學會王仕吉理事長、台南市藝術家協會葉明吉理事長、台灣陶藝學會許清全理事長、台南市陶藝學會宋健誠理事長、臺南市書法學會鄭有懋理事長、臺南市南瀛書法學會鄭枝南理事長、臺南市南瀛青溪新文藝學會蔡定憲理事長、台南市悠遊畫會郭芳純理事長、E府畫會梁香理事長、大目降美術學會謝麗琇理事長、新象畫會許翠華會長與莊雅棟前會長、台南市美術設計協會楊坤煌前理事長、媽祖樓文化發展協會劉進文前理事長、台南市向陽藝術學會蘇寶珠前理事長與張進丁總幹事、德光文學大使團林秀聰團長、秀琴歌劇團張秀琴團長及本屆全球薪傳獎得主陳湣玲(米雪)老師等都親自出席參與會談並表達支持。