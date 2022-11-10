民眾黨新竹市長候選人高虹安日前身體微恙入院打點滴，出席活動時仍可見她晚起袖子，針頭仍掛在手臂上的照片。對此，民進黨立委何智偉表示，這是超級糟糕的不良示範，萬一感染怎麼辦，用身體健康當文宣品，「根本是8點檔的恐怖女主角」。

高虹安辦公室日前被爆出，辦公室助理捐出薪水當作辦公室公積金使用。何志偉說，高虹安的情況就是辦公室有叫助理捐薪水，一般人已經夠痛恨「慣老闆」，結果還遇到「壞老闆」，真是有夠恐怖。整個事件就是從高虹安辦公室內部爆出來，甚至也已經做完筆錄了。呼籲政治人物的最後道德底線就是自己做錯的事情，要出來講清楚、說明白。

對於高虹安在臉書、活動上的照片中，手臂上仍掛有針頭。何志偉表示，她是把自己的身體健康拿來當作文宣品，可以看到她捲起袖子，讓大家看到針筒的那根軟針，是要同情票、苦肉計嗎？連醫生都說不可以這樣，萬一感染怎麼辦，軟針的上面有個開口，還可以再注射相關營養液、藥品，是注射到身體裡面，這是超級糟糕的不良示範，根本是8點檔的恐怖女主角，連軟針都拿出來用，真的很恐怖。