《絕對武力：全球攻勢》（CS：GO）IEM里約特級錦標賽（IEM Rio Major 2022，簡稱里約特錦賽）的24支隊伍，歷經第1個「挑戰者階段」（Challengers Stage）及第2個「傳奇階段」（Legends Stage）比賽後，剩下8支隊伍將在本週五（11/11）凌晨時間進行最後「冠軍階段」（Champions Stage）的比賽，爭奪本屆賽事的冠軍獎盃。

晉級至「冠軍階段」的8支隊伍：黑豹FURIA戰隊、C9戰隊（Cloud9）、局外人戰隊（Outsiders，原VP戰隊）、英勇戰隊（Heroic）、費南帝克（fnatic）、NaVi戰隊（Natus Vincere）、SPIRIT戰隊、MOUZ戰隊。最後階段的比賽，採BO3（三局兩勝制）單敗淘汰的方式進行。里約特錦賽的冠軍隊伍同時也將取得今年12月份在阿布達比舉行的「2022 BLAST全球總決賽」（BLAST Premier Finals 2022）以及明年2月在波蘭舉行的「2023 IEM卡托維茲站」（IEM Katowice 2023）兩個大獎賽的參賽資格。

本屆里約特錦賽的比賽在Twitch（https://www.twitch.tv/esl_csgo）、虎牙直播…等平台都有播放，精彩可期，切勿錯過。

11/11（五）4:30，C9戰隊@MOUZ戰隊，推薦：不讓分「C9戰隊」勝

世界排名第5（HLTV世界排名，以下同）的C9，在「傳奇階段」中取得3連勝的成績，讓隊伍提早取得晉級最後階段的資格。前場比賽（11/7）C9以直落2輕鬆擊敗世界排名第7的英勇戰隊，無論在地圖「殞命大廈」（Vertigo）或是地圖「死亡遊樂園」（Overpass），C9皆以相當大的優勢（比分16：9、16：9）取勝，選手sh1ro手感持續發燙，個人拿下53個擊殺，並以+31的KD差（Kills-to-Deaths differential）遙遙領先眾選手，狀態正好。相較之下，世界排名第7的MOUZ，在「傳奇階段」中打得並不輕鬆，辛苦拿下2勝2敗的戰績後，在決定晉級與否的第5戰中，遭遇世界排名第11的ENCE戰隊，雙方鏖戰至決勝第3局，MOUZ才在擅長的地圖「荒漠迷城」（Mirage）中拿下勝利。

11/12（六）4:30，NaVi戰隊@黑豹FURIA，推薦：不讓分「黑豹FURIA」勝

世界排名第4的NaVi，在「傳奇階段」中贏得並不輕鬆，對手有世界排名第1的VIT戰隊（Team Vitality）、排名第3的TL戰隊（Team Liquid）以及C9…等隊伍，最終以3勝2敗的戰績勉強晉級；關鍵的第5戰（11/9），對上世界排名第14的BIG戰隊，最終還是仰賴隊伍的靈魂人物Perfecto與s1mple有不錯的發揮，分別拿下43個擊殺（KD差：+16）、40個擊殺（KD差：+10），才能比賽拿下勝利。另一方面，世界排名第10的FURIA，與C9類似，同樣在「傳奇階段」中取得3連勝後提早晉級最後階段；FURIA在本屆賽事中表現不俗，選手狀態也是越打越好，前場比賽（11/7）對上BIG更以直落2輕鬆拿下勝利，全隊表現出色，其中選手yuurih和arT兩人分別打出49個擊殺（KD差：+26）、44個擊殺（KD差：+16）的精彩表現，後勢看漲。