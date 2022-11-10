透過示範情境教室，讓英語學習更好玩，提高孩子的學習興趣。（李倩萍提供）

為因應國家發展委員會推動的2030雙語政策，新北市議員李倩萍爭取經費，在三重的兩間舊教室打造成科技感十足的英語情境教室，讓場景更生活化，提高學習的互動性，為學生營造良好的學習環境，同時結合科技智慧AI口說APP，並國小提供試辦計畫，導入AI學習系統「EZTalking」，目前使用量已突破百萬次，預計年底的使用學生數將突破5萬人。

李倩萍表示，雖然國家推動2030雙語政策，但在實務上卻面臨外語老師、英文老師師資不足等問題，所以營造隨口說英語的環境及條件，成為嚴肅課題，因此她除了爭取經費外，也補助三重的修德國小、正義國小，建置高科技的示範情境教室，透過元宇宙虛擬實境科技輔助下，讓英語學習更好玩，提升孩子的學習興趣。

修德國小校長陳俊生表示，利用虛擬攝影棚舉辦各種英語發表會或者舉辦英語練習活動，也可作為英語師資訓練中心，期待新北市的英語研習活動、教學內容設計都可以在學校進行。

此外，李倩萍也結合智慧AI口說APP「EZTalking」，並在三峽區龍埔國小、蘆洲國小提供試辦計畫，導入AI學習系統，讓孩子們能隨時隨地練習英語口說，利用AI進行語音辨識並準確找出發音錯誤的地方，即時性回饋給孩子們，讓孩子能一次次的重複練習。

最後在教育部「生生用平板」計畫下，目前已經有超過100間國中小、高中導入「EZTalking」AI口說學習平台，使用量已突破百萬次，上線使用的學生數在年底預計突破5萬名學生。

李倩萍指出，之前Meta臉書發表利用AI技術能讓台語與英語進行對話互動，台語AI翻譯背後的推手是台灣人，代表台灣的研發實力堅強，李倩萍表示在未來會將元宇宙與AI做結合，提高虛擬實境的互動性，讓虛擬人物能夠開口說英語，就如同寶可夢實現英語練習，真正將元宇宙與AI完美的結合。