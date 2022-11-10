「我38歲才轉職，很多人都很好奇，為什麼放棄每月6萬的工作，跑去做房仲？但我很清楚，業務才是最有潛力挑戰高薪的工作！」永慶房屋經紀人葉宏志分享，他曾在餐飲業服務近十年，轉職一年多來，每個人碰見他都要問上這一句，而他也樂於分享轉職後的收穫。

葉宏志不諱言，「求高薪、謀未來」是他投入房仲的首要目標，還未滿2歲的寶貝兒子更是他轉職的最大動力，他說「每月6萬多的薪水，只能維持家庭的生活開銷，但想帶給家人更好的生活品質、給兒子更好的教育環境，無薪資上限的房仲業務才是最好的選擇！」宏志用優異的業績表現，證明了就算是年近40才轉職、無業務的相關經驗，只要保持積極的態度與持續努力的決心，一樣能在永慶創造百萬年薪！

月收6萬育兒壓力大 葉宏志轉職房仲謀高薪

育兒壓力越來越大，「年收入多少才能生小孩」是近年來的發燒話題。育有1歲兒的葉宏志分享，小孩出生前，他曾在知名餐飲企業擔任品牌加盟顧問，每月雖有6萬出頭的薪水，但他非常清楚，若想給小孩更好的教育資源及生長環境，薪資收入需要更上層樓！

「餐飲業的薪資天花板低，累積一定年資後就難以突破，再加上疫情衝擊，不減薪就謝天謝地了，怎麼談加薪？」葉宏志直言，若想追求收入持續成長，與其被動等待公司決定，不如主動出擊！再加上餐飲業工時長、管理範圍既廣又繁瑣，下班後還要24小時待命，只要加盟店有狀況，不管是餐廳人手不足、設備不會使用還是餐點味道不好，往往是「電話一來人就要到」，在半夜跨縣市支援都是常有的事，不只讓宏志難切分工作與生活，每次半夜出差，也讓宏志家人難以安心。於是他將目標投向房仲產業，不僅成交總價最高、業績獎金最豐厚，也沒有薪資上限，還有機會在第一年就累積百萬年薪，成為他的最佳選擇。

為帶給家人更好的生活，葉宏志(右一)38歲才進入房仲業，但永慶的新人訓練扎實，讓他能快速上手業務工作，創造百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)

分享成功轉職關鍵：選擇永慶就不怕失敗！

38歲才轉職，難道不怕失敗嗎？葉宏志認為，「選擇跟努力都很重要，選擇『永慶房屋』這塊房仲業的金字招牌，我從來不認為我會失敗！」

葉宏志以他近十年的品牌加盟專業判斷，永慶不僅是產業規模最大、深耕三十多年的在地品牌，受消費者信賴肯定，也是業界新人福利最佳的企業，只要肯保持積極態度努力學習，一定會成功。宏志指出，永慶提供業務新人「前9個月每月5萬收入保障」，不用擔心剛入行沒業績就沒收入，還可以把握9個月的黃金期，多聽、多看、多問、多學，挖掘自己在房仲領域的優勢及專長。此外，永慶還有「一對一師徒制」，新人都有「師父」學長姐手把手指導，不用靠個人盲目摸索，也能快速上手房仲業務。

「師徒制+聯賣系統」加速成交 新人也能年薪百萬

「在永慶當業務真的不一樣，不用拜託人情消費、不用說謊騙人，秉持誠實服務理念，不只讓客戶更信任，經紀人也更有使命感，讓我對業務工作完全改觀！」葉宏志表示，師徒制訓練，讓合作文化深根永慶人的服務精神，即時更新的聯賣系統，也讓永慶所有待售物件及買家需求透明公開，讓買賣家配對更精準、成交更快速。讓許多銷售新手在第一年就能拿下永慶新人王，收穫年薪百萬！

入行剛滿2年，就從銷售新人晉升至業務襄理的葉宏志分享，永慶的薪資獎勵透明，沒有年資限制，現在他平均每月都有6位數、十萬以上的收入，也在今年累積破百萬年薪，除了業務銷售上的優異表現，他也持續提升自己在全方面的職場能力，為將來挑戰管理職位而努力，期待透過接任店長，讓薪資收入再向上突破！