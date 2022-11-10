一名女網友表示，昨日和女兒到好市多上洗手間，兩人使用同一間廁所，女兒上完就直接從廁所下方的門縫鑽出去，她當場翻白眼說，「好市多廁所的門縫為什麼要做這麼大啦！」貼文引發網友共鳴，「門縫真的太大了，每次都覺得恐慌、沒安全感」，留言中有知情人說，好市多廁所是沿用美國設計，為防止民眾在裡面從事不法行為，才會把門縫做得這麼大。

原PO於臉書社團《爆怨公社》指出，昨（9）日到好市多採買，和女兒到洗手間，兩人使用同一間廁所，沒想到女兒尿完穿好褲子，下秒就從下方的門縫鑽出去，令她傻眼說，「好市多廁所的門縫為什麼要做這麼大啦！我上到一半女兒爬走了。」

女網友抱怨，女兒上完廁所就從下方的門縫鑽出去了。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文曝光，引發逾3千名網友留言，「好市多門縫真的大！每次上都覺得怪尷尬的」、「這個真的不知道是什麼設計，我也怕極了」、「我每次在好市多上廁所，也覺得沒有安全感」、「講真的，好市多的廁所旁邊門上空下空約30公分，隔間板也是，就連門都是縫！上得好恐慌，不習慣」。

留言中有不少人表示，好市多是美式賣場，所以賣場廁所也是沿用美國當地設計，門縫大主要用來防止犯罪者在廁所吸毒、霸凌及非法交易，再加上美國人認為敲門很失禮，會造成如廁的人緊張，門縫大可直接知道裡面有沒有人。