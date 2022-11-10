選舉進入倒數，台灣民意基金會今公布民調，民進黨台北市長候選人陳時中支持度落後，也掉了年輕選票，民進黨前立委林濁水今表示，「很怨嘆」。他說，陳時中形象是「古板」，他還蠻喜歡的，本來有不錯的條件，但人設怎麼會變成「花俏」？「你是歐吉桑、是古板，怎麼會跑到廁所偷看，這是『怪叔叔』，這事蠻慘的」。

林濁水說，不是只有陳時中的年輕人支持度低，在桃園市、新竹市，民進黨的年輕人支持度都特別低。2019年後，民進黨在年輕人支持度部分都絕對碾壓對手，今年8月以前，民進黨在台北市、桃園市、新竹市的年輕人支持度也都贏過對手，現在卻從第一名變成最後一名，年輕人支持度「山崩地裂」。

他認為，年輕人跑掉可能會回來，但也可能如國民黨2014年輸了就「固著化」。

提到疫情成為這次選舉攻防，林濁水說，國民黨是把這個議題當成攻擊焦點，但攻擊半天，還有52％的民眾認為陳時中及格，但「今天陳時中敗，不是因為疫情」。

對於「抗中保台」；林濁水說，民進黨想打、國民黨想閃；非常意外的，電視辯論上，蔣萬安在這個方面得分最多的。因為蔣萬安沒有跟著「戰鬥藍」跟台灣主流意識的「抗中保台」對槓，反而舉共軍演習、無人機侵擾金門，中央都沒有作為。

他說，馬斯克稱要把台灣變成中國自治區時，蔣萬安馬上反對，但陳時中卻說要討論一下；中央、地方的抗中保台都出現破口，讓蔣萬安有機可趁；民進黨的抗中保台牌出現破口，但自己卻沒察覺，反而一直要往這個移。

林濁水認為，8月份另一個事件就是林智堅的論文，民進黨在年輕人部分崩盤。

對於蔡英文賣力在台北、桃園助選，林濁水說，蔡總統在年輕人的光環已經不見了，趨於平常，再加上，台北、桃園，年輕人已經是蔡總統的弱項了。

對於選到這樣，林濁水說，「很怨嘆」。年輕人跑掉可能會回來，但不保證。民進黨必須針對過去的錯誤彌補，並用新的政策吸引，否則就會如國民黨在2014後一樣，一輸到就「固著化」，這應該是令人非常擔憂的。