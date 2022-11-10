搶暖冬餐飲商機，捷絲旅台南十鼓館祭出以豪華海陸雙霸食材，搭配黑松露或龍蝦為湯底的「冬旬暖食 和牛波龍松露鍋」一泊二食住房專案，11月15日至12月29日，雙人成行平日每房只要5,888元起，讓旅人感受幸福尊寵的食宿體驗。此外，為歡慶雙11全民搶優惠，專案每房只要加價1,111元即可享房型升等及府城散步旅行免費導覽，官網訂房加購高鐵還享75折起優惠。

復古時尚的「捷食藝」餐廳位於捷絲旅台南十鼓館一樓，此次推出浮誇系「和牛波龍松露鍋」，被譽為隱身於台南仁德最強星級鍋物，食材嚴選日本鹿兒島A5和牛，清晰透明的油花與細緻的肉質品嚐起來軟嫩滑口，不嗜牛肉者可選擇西班牙伊比利豬，加上整隻波士頓龍蝦、扇貝、生蠔、干貝、鮮蝦、手工墨魚漿等匯集十多種海鮮而成的雙捧大拼盤及當季鮮蔬，視覺震撼令人滿足。此外，湯頭也是鍋物不能忽略的重要靈魂，主廚悉心熬製兩款風味湯頭來突顯口感層次，除了有鮮甜甘美以龍蝦為基底的高湯，還有使用擁有「餐桌上的鑽石」美名的黑松露創新搭配營養燕麥奶，入口香氣濃郁、鹹香夠味，涮入海陸食材交織出完美驚艷好滋味，最後安排日式雜炊桌邊服務，將爆米倒入鍋中與湯汁精華熬煮成粥，讓此鍋宴擁有完美結尾。

「冬旬暖食 和牛波龍松露鍋」一泊二食住房專案，11月11日起於捷絲旅台南十鼓館官網開賣，平日周一至周四入住，雙人成行入住鼓悅客房，含翌日早餐及雙人份和牛波龍松露火鍋，手刀搶購每房只要5,888元。另再加碼旅人專案，每房加價1,111元，即可升等鼓迎家庭客房兩大床，並免費至市區參加府城散步導覽遊，由在地達人帶路探訪私房景點，感受台南歷史風韻，來場暖胃又暖心的冬季美食邂逅之旅。