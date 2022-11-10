國科會指出，將首度率團參加11月14日至17日德國杜塞道夫醫療器材展，這是全球規模最大的展覽，台灣共有51隊參與，包括精準健康、遠距照護等領域。

在開展前夕，醫流體、諭泰生技兩組團隊，晉級全球12強總決選，將與各國頂尖團隊爭奪總冠軍，刷新國內智慧醫療新創紀錄。

國科會表示，隨著疫情緩和各國展會逐漸復甦，歷年在德國杜塞道夫舉辦的醫療器材展（MEDICA）是全球醫材指標專業大展，疫情前2019年吸引68國、近6千家廠商參展、參觀人數超過12萬人次，今年已逾5,000家參展商報名。

為了打響台灣生醫國際品牌，今年首度由國科會整合竹科、中科及南科三大科學園區科研能量，籌組學研新創、園區企業等51隊代表團，於展中設立台灣智慧醫療創新館，聚焦精準健康、智慧醫療、遠距照護等趨勢主題，且第一次爭取到台灣專屬Showcase在大會代表性論壇MCHF（Medica Connected Healthcare Forum）曝光，讓我國團隊上台吸引全球投資人及重要廠商目光並力爭合作商機。

展會另一主要亮點為眾所矚目的新創競賽，本屆向全球募集健康照護及數位醫療領域相關應用創新提案，共逾550家新創公司報名比拚醫療解決方案，國科會於展前邀請跨國大廠業師如默克、嬌生集團以國際訓練營輔導台灣團隊。目前初步競賽名單揭曉，今年台灣51家團隊首度參賽即12家入選最終決賽，其中亞洲團隊僅3隊入圍我國已佔2隊，諭泰生技、醫流體將代表台灣與各國團隊角逐冠軍，展現台灣智慧醫療能量。

諭泰生技、醫流體皆為國科會長期培養的學研新創。諭泰生技主要打造腫瘤微環境晶片，將微流體、類器官和生物反應器呈現在顯微鏡幻燈片大小的芯片上，可做為病人的替身在晶片上進行最佳癌症治療藥物組合測試，目前該產品已進行入量產及臨床試驗階段，以期能儘快進入市場服務病患。醫流體開發精準醫學診斷開發裝置，應用獨有氣動式微流體為核心，開發出即時病原體分子診斷以及NAST抗生素用藥篩選系統，能夠加速抗生素的檢測速度、增加檢測細菌種類，以及精確計算投藥劑量，在最短的時間內協助醫師精準投藥、減低誤判風險。