商用市場需求暢旺，喬山(1736)10月營收為32.5億元，創同期新高，年增17%，前10月營收為253.7億元，年增6.5%，再創新高紀錄。

喬山10月營收創高，其中商用器材銷售年增40%是主要的成長來源。目前歐美商用市場需求持續強勁；美國連鎖健身房龍頭Planet Fitness本周甫公告Q3營運結果，今年1-9月新開100個據點，健身房總數達到2,353家，會員數超過1,660萬人，創下歷史新高。歐洲最大連鎖健身房Basic-Fit 也繳出亮眼的數字，2022年前三季已新開146個據點，會員人數由年初的222萬增加到315萬，成長42%，上升幅度驚人，未來每年仍舊以開設200至300間俱樂部為目標。

會員人數增加，帶進來穩定的現金流及獲利，可支持健身房營運的持續擴張。同時，健身房換機潮也已啟動，目前觀察到健身房汰舊換新的採購金額持續放大，隨著健身房的蓬勃發展，新店數持續增加，再加上原本舊店的換機需求，整體市場量能也隨之放大。

喬山在全球佈局40個銷售子公司，建立領先業界的服務體系，目前已在商用市場市佔第一，集團除了已供貨到全球前八大的連鎖健身房，更訂下目標要拓展到世界各國前五大的區域健身房。預估今年第四季營收仍會持續創高，公司對明年的市場展望及業績成長抱持樂觀看法。