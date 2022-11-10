華通(2313)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為25.13億元，季增74.5%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.11元，累計前3季每股盈餘為4.9元，已超越去年全年獲利，儘管逐漸進入傳統淡季，由於客戶訂單穩定，華通第4季營運可望維持高檔。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

華通第3季合併營收為216.92億元，季增32.81%，年增23.57%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為20.11%，季增0.88個百分點，年增1.45個百分點，第3季稅後盈餘為25.13億元，季增74.5%，年增60.46%，單季每股盈餘為2.11元，營收及獲利皆創近年來單季新高。

華通表示，今年下半年全球電子製造業逐漸走出疫情、零組件長短料、能耗雙控等不利因素的陰霾，隨著第3季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，且手中掌握低軌道衛星大單持續穩定出貨，7月起產能利用率已逐步爬升到 80%到90%以上，並推升營收自8月起連續3個月創下單月歷史新高。

華通前3季合併毛利率19.94%，稅後盈餘達58.39億元，年增87.58%，為歷年同期新高，每股盈餘為4.9元，已超越去年全年獲利。

雖然下半年全球經濟發展不確定性增高，面對市場陸續傳出各種雜音，華通表示，目前仍正常接單生產，第4季需求依舊強勁，但也會持續關注通貨膨脹、美元升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，公司今年以來一直維持穩健的經營策略，與客戶保持良好的溝通與彈性應變，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低。