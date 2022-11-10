買房是人生大事，難免需要精挑細選，從區域、價格、格局、座向、樓層到公設、停車場、學區、交通、周遭生活機能、嫌惡設施等因素都要納入考慮。但是現代人生活忙碌，一天能有多少時間物色自己喜歡的房子？有「科技房仲」美譽的永慶房屋，推出諸多數位工具和智能系統，幫助消費者聰明賞屋！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，縱使網路看屋已經是許多民眾的找房起手式，但是看房過程中的龐大資訊量，已成現在消費者尋找夢想房的痛點。為了解決購屋民眾的類似痛點，永慶房屋從2010年開始便導入大數據，運用30多年累積起來的數據庫，打造出獨特的AI智能配對系統。

現在的永慶的AI智能配對系統，已能夠根據消費者的線上賞屋歷程，自動判讀出客戶的喜好，精準地推薦出民眾可能有興趣的物件，進而更快速找到自己的夢想房。根據內部數據統計，永慶AI智能配對系統讓客戶平均看房次數比過去減少了近4成。

除了自動推薦適合的房屋之外，永慶的數位工具，更將所有資料有條理地整合在一起，方便消費者一次掌握所有房市資訊。在「永慶房仲網」和「永慶快搜APP」上，除了物件的坪數、總價、格局、照片等基本資料，還載明該社區的近一年的成交筆數和成交單價、成交價格趨勢。

對於很多民眾在意的生活機能，在永慶的數位工具上也能看到社區的生活地圖，並能輕鬆檢索社區中的交通站點、周遭學校、醫療院所、超商美食、甚至是五金水電行！

看了那麼多房子，民眾難免會需要比較，來挑選出最適合自己的物件。這也能利用「永慶房仲網」和「永慶快搜APP」上的物件追蹤和社區追蹤紀錄。在紀錄中，房屋的價格一目了然，消費者也能自行物件的特色和優劣勢。房屋降價、喜愛的社區有新進物件時，還能及時通知消費者，幫助民眾迅速啟動購售屋歷程。

陳賜傑表示，永慶房屋為了幫助消費者圓滿且高效的完成購售屋，自2000年便持續運用科技解決消費者痛點，也打響了「科技房仲」的名號。永慶會不斷投入心力優化數位工具、推出新的數位服務，滿足消費者的切身需求！