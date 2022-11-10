台北市65歲以上的高齡長者數已超過全市總人口的20％，無黨籍台北市長候選人黃珊珊推出《福照全計畫》，以三大面向的長者福利照護政策，希望透過擴大「福」利項目、強化安心「照」護機制，與打造「全」齡幸福城市，另外也以青銀換居終結囚老問題。

黃珊珊表示，台北市正式邁入「超高齡社會」，根據內政部住宅資訊統計，台北市約有9.7萬戶住宅僅老人人口居住，其中約有76％為老人獨居，且台北市屋齡30年以上的房子高達七成，多數是沒有電梯的公寓。面對人老、屋老的台北，高齡長者的照顧與居住服務需要更完善的規劃。

黃珊珊針對高齡政見推出《福照全計畫》，包含了福利、照護、全齡計畫三大面向。 其中擴大福利項目，是在目前台北敬老卡的基礎上，未來研擬新增更多實用多元課程、購買庇護工廠產品等，配合設立社區前瞻高齡運動中心，提供長者更多貼近需求的扣抵選項。

另一方面，「照」是「強化照護機制」，擴大建置日照中心、住宿型長照機構，達到「一國中學區，一日照中心」的目標。最後，「全」是「打造全齡社區」，除了促進銀髮就業、補充社會勞動力之外，也藉由推行青銀換居，解決「超高齡社會」的囚老問題；並透過老幼共學，營造祖孫共學分享，共融化育新世代。

黃珊珊強調， 在疫情後有大量的旅館急需轉型，只需要改裝提供完善設施，就能讓居住在老公寓的長輩承租，長輩原有的老宅，再透過包租代管轉租給青年。長輩賺得的租金收入，就能抵免旅館的租金，實現一個完整的政策循環。「協助旅館轉型、長輩宜居慢老、增加租屋市場供給，這是一石三鳥的作法。」