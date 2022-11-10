民進黨新竹市長候選人沈慧虹10日表示，昨天高楊密會談大新竹合併，當初前市長林智堅提出大新竹合併升格，因柯文哲、高虹安與楊文科反對而胎死腹中，如今高態度急轉彎，讓人懷疑是為了轉移焦點才有的政治動作，她除籲高虹安應引咎辭去立委，甚至應思考退出新竹市長選舉。

沈慧虹表示，高虹安過去自恃學歷而多次失言，這次又因涉及違法，隔天就製造政治話題企圖轉移焦點，這種小聰明、政治動作，選民怎麼會看不出來。

她說，大新竹縣市民眾期待的合併升格發展因高、柯與楊的反對，已錯過最佳時間點，而今高態度急轉彎，讓人懷疑是為了轉移焦點才有的政治動作，有政治意圖才「臨渴掘井、拾人牙慧」，為選舉在縣市民的傷口上灑鹽，從對手陣營政治動作，「看得出來她選情不妙」，才會透過政治操作，企圖謀取政治利益。

沈慧虹呼籲市民，這次選舉是對與錯的選擇，也是是非的決定，懇請大家集中選票，支持5號沈慧虹，讓新竹進步可以延續。

針對高虹安昨天深夜發文，稱其助理薪水皆以實質勞務換取，薪酬也直接進入助理戶頭。沈慧虹對此回應，法網恢恢疏而不漏，高虹安終究要面對那些可能涉及法律的議題，也要面對國人與市民對品格及操守的多項質疑，建議她要好好開1場記者會，說清楚。

另，民眾黨主席柯文哲昨天大動作傾全黨之力挺涉貪的高虹安，沈慧虹也要反問「難道這就是民眾黨口中的新政治、新希望嗎？」盼柯文哲不要為了自己2024總統夢，犧牲新竹市。

此外，沈慧虹也表示，蔣萬安辭去立委只是選情告急的選舉操作，倒是高虹安自從參選以來爭議不斷、紛擾不斷，尤其是最近發生的涉嫌貪汙，都是知法玩法的錯誤示範，早就該引咎辭職，甚至應該思考退出新竹市的市長選舉，以示負責。