國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今（10）日宣布最新政見，65歲（含65歲）以上、原住民55歲（含55歲）以上的老人長輩「一律免繳健保費」。蘇強調，人民應該有的福利他都會給，屏東不應該是次等公民，不應該再過「窮、忙、苦」的日子，屏東人值得過好日子。

蘇清泉今日在臉書發文表示，他當選以後，65歲（含65歲）以上、原住民55歲（含55歲）以上的老人長輩「一律免繳健保費」，這個就是他的政策。

蘇清泉重申，人民應該有的福利他都會給，包括年輕人生育「566政策」：生一胎補助5萬元；0歲到6歲以前每個月育兒津貼6000元；0歲到六歲免繳健保費。他認為，這才是屏東人應該有的。

針對相關政見，蘇清泉喊話，屏東不應該是次等公民，不應該再過「窮、忙、苦」的日子，屏東人值得過好日子。要讓屏東縣蛻變發展，讓年輕人留在屏東工作，政府該做、可做的事有很多；而最不該做的，就是表面、虛假的工程。