國民黨台北市長候選人蔣萬安10日上午宣布辭去立委一職，背水一戰，投入台北市長選舉，引起國內政壇的議論。對此，民進黨基隆市長候選人蔡適應10日下午表示，對他來說，扮演好立委角色，是現在該做事情。

蔡適應指出，他認為即使他參選基隆市長，但他認為立委工作仍然很重要，因此他10日上午還赴立院質詢。其次，他認為他立委的表現是有目共睹的，也因此多次獲公督盟評為優秀立委。反觀對手國民黨籍基隆市長候選人謝國樑，在擔任立委時，有當跟沒當一樣，幾乎讓人忘了他的存在，也多次遭公督盟評為「待觀察立委」。

蔡適應也指出，以上周國道1號邊坡滑落事件，他便立即停止了競選活動，並且迅速協調各單位，他認為，這是他身為基隆立委，應該為基隆市民做的事情。因此，他將依自己選戰節奏與流程，一步一腳印走下去，扮演好他的每一個角色。

對於辭立委這個議題，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，基隆市僅有一席立委，全市要辦立委補選，需要耗費數千萬基隆市民的納稅錢，很不應該又划不來！ 最好的方案就是蔡適應繼續當立委，讓謝國樑當市長，為市民好好做事。